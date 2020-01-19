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Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" зашло в порт Монтевидео

Деловой заход судна в уругвайский порт продлится до 21 января

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский", совершающее кругосветную экспедицию, зашло в порт Монтевидео в Уругвае. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении Минобороны России.

"Сегодня, 19 января, в 18:00 (мск) океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский", совершающее кругосветную экспедицию, организованную Главным командованием ВМФ России и посвященную 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна, зашло в порт Монтевидео (Уругвай). Деловой заход судна в уругвайский порт продлится до 21 января", - сообщили в российском военном ведомстве.

В министерстве добавили, что руководитель экспедиции капитан первого ранга Олег Осипов доложил главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову о том, что судно преодолело более 9 тыс. миль за 47 суток похода. За это время экипаж и участники экспедиции провели маршрутный промер глубин на протяжении 16455 км, организовали 35 исследований с помощью гидрологических станций, и 291 гидрометеоисследование.

В свою очередь главком приказал передать полученные данные в центр Русского географического общества при главкомате флота в Адмиралтействе для анализа.

"Маршрутный промер глубин выполняется на всем этапе экспедиции с использованием эхолотов. В процессе исследований используются данные получаемые мобильным автономным пунктом приема космической метеорологической информации (Сюжет-МБ) и корабельной метеорологической станцией "Характер-К", - отметили в министерстве.

"Адмирал Владимирский" вышел из Кронштадта 3 декабря в масштабную кругосветную океанографическую экспедицию ВМФ России. В ходе экспедиции к "Адмиралу Владимирскому" на различных этапах присоединятся гидрографическое судно "Маршал Геловани" и океанографическое исследовательское судно "Янтарь". Среди целей экспедиции - изучение и анализ гидрометеорологической обстановки в сложных климатических условиях и дальних морских зонах, непрерывные наблюдения за развитием опасных явлений погоды по маршруту следования и в Антарктике.

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