Во Франции построят два круизных лайнера за €2 млрд

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Верфи в Сен-Назере (запад страны) получат контракты на строительство двух круизных лайнеров общей стоимостью €2 млрд по заказу итало-швейцарской компании MSC. Об этом сообщает в воскресенье радиостанция France Bleu со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Оба корабля рассчитаны на 6,7 тыс. пассажиров и будут передвигаться на сжиженном природном газе, что позволит уменьшить ущерб экологии. Ориентировочные сроки спуска на воду: 2025-2027 год.

Подписание состоится в понедельник утром в Матиньонском дворце - резиденции премьер-министра Франции. Помимо этого, власти планируют подписать меморандум о взаимопонимании на строительство еще четырех судов, работающих на газе и четырех парусников, которые должны быть изготовлены к концу 2020 года. Соглашение о газовых судах подразумевает инвестиции в размере €4 млн, уточняет радиостанция.