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Роспотребнадзор отметил, что ситуация с корью в Якутске стабилизировалась

Всего в городе заболели корью 73 человека. В рамках подчищающей вакцинации на 14 января было привито более 16,3 тыс. человек

ЯКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор отметил стабилизацию ситуации с корью в Якутске, где в конце 2019 года зафиксировали вспышку заболевания, противоэпидемические мероприятия продолжаются. Об этом сообщил заместитель начальника отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрации управления Роспотребнадзора по Якутии Георгий Игнатьев на планерке мэрии Якутска в понедельник.

"Общее количество заболевших в городе Якутске корью составило 73 человека, в том числе 53 взрослых и 20 детей. Рост за неделю - двое больных. Отмечается стабилизация ситуации, противоэпидемические мероприятия продолжаются", - сказал Игнатьев.

По информации Минздрава Якутии, 12 января в республику дополнительно поступило 10 тыс. доз коревой вакцины. В рамках подчищающей иммунизации в Якутске на 14 января против кори было привито более 16,3 тыс. человек, в том числе свыше 6,3 тыс. детей.

Первые случаи кори в Якутске были отмечены в период с 5 по 12 декабря 2019 года, когда заболели 16 человек. На 29 декабря число заболевших по всей республике достигло 51, 50 из них - в Якутске. При этом 36 человек на тот момент уже выздоровели. Поликлиники города сформировали 52 прививочные бригады для проведения экстренной иммунизации лиц, контактировавших с больными. Распространению инфекции способствовал факт, что среди заболевших были лица, добровольно отказавшиеся от экстренной иммунизации против кори.

Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний, оно считается детской болезнью, однако ему подвержены и взрослые. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Корь опасна такими осложнениями, как отит, менингит и энцефалит, в некоторых случаях они могут привести к смертельному исходу.

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