ВЦИОМ: каждый второй житель многоквартирного дома участвует в благоустройстве

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Почти половина жителей многоквартирных домов участвует в их благоустройстве и обслуживании. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"За последние год-два каждый второй (49%) житель многоквартирных домов принимал участие в процессах, связанных с благоустройством и управлением своего дома", - говорится в материалах опроса.

Чуть более трети респондентов были вовлечены в благоустройство придомовой территории, 17% респондентов выбирали и контролировали управляющую компанию, 10% - участвовали в работе ТСЖ, 8% - домового комитета.

Согласно данным опроса, 52% жителей многоквартирных домов знают название своей домоуправляющей компании. Каждый пятый из них сообщил, что данная компания является государственной (22%), каждый третий заявил, что частной (34%).

Большинство принявших участие в опросе заявили, что проживают в многоквартирных домах (65%), причем более половины (54%) указали, что имеют собственную квартиру или комнату в доме такого типа, а каждый десятый (11%) проживает в съемной.

В федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" заложен показатель - максимальное вовлечение граждан в вопросы благоустройства. Общий объем финансирования из всех источников - 287,9 млрд рублей.