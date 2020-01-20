Экспресс-тест для выявления вируса новой пневмонии может появиться в РФ в течение месяца

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Экспресс-тест для определения вызывающего пневмонию коронавируса 2019-nCoV, выявленного в китайском городе Ухань, может быть создан в России в течение месяца. Лабораторная диагностика 2019-nCoV должна состояться в ближайшие две недели, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на Центр стратегического планирования Минздрава РФ.

"Мы начали работать над созданием реагентов 14 января, сразу после размещения генома вируса новой пневмонии в международной базе данных NCBI, - рассказал "Известиям" замдиректора центра Герман Шипулин. - К концу января у нас будет прототип лабораторной методики для диагностики 2019-nCoV".

По данным издания, экспресс-тест потребует на диагностику вируса около 15-20 минут. Тест можно будет применять в российских аэропортах, где прибывших из Китая уже проверяют с помощью тепловизоров для выявления людей с повышенной температурой тела. Однако эта мера не позволяет обнаружить тех, у кого болезнь находится в инкубационном периоде. Как сообщил изданию Шипулин, полученный набор реагентов тоже непригоден для массовой проверки пассажиров: тестирование занимает несколько часов, и подобная мера затруднит работу аэропортов, но позволит быстро уточнить диагноз у тех, кто заболел после поездки в Китай.

"Если человек заболел, мы сможем точно сказать, вызваны ли симптомы коронавирусом. Кроме того, реагенты позволят обследовать тех, кто был в контакте с больным. Это позволит не держать сотни людей в карантине, как это сейчас происходит в Китае, где более 700 человек вынуждены ждать в стационарах, проявятся ли у них опасные симптомы", - пояснил "Известиям" Шипулин.

По словам эксперта, "вирус пока еще далек от человеческих, которые циркулируют повсеместно", поскольку его основной резервуар в природе - летучие мыши. "У этих животных огромное количество коронавирусов, но, чтобы один из них проник в человеческую популяцию, нужен тесный контакт. В Китае летучих мышей используют как продукт питания. Значит, кто-то должен их ловить, и при ловле возможно вдыхание пыли в пещерах. У нас летучие мыши порой селятся на чердаках сельских домов. Риск существует, но, чтобы заболевание стало массовым, нужно, чтобы вирус адаптировался к человеческой популяции", - добавил Шипулин.

31 декабря правительство Китая проинформировало Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни: это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, он же SARS, известный как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).