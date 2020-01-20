В Якутии прокуратура потребовала привлечь орнитологов к обследованию аэродромов

ТАСС, 20 января. Прокуратура в Якутии потребовала от руководства федерального казенного предприятия "Аэропорты Севера" провести орнитологическое обследование аэродромов в республике с участием специалистов по изучению птиц, сообщается в понедельник на сайте Восточно-сибирской транспортной прокуратуры.

Речь идет об обследовании 27 аэродоромов в Якутии, таких как Алдан, Батагай, Белая Гора, Вилюйск и т. д. Ранее прокуратура выявляла нарушения в проведении обязательных обследований аэродромов. После этого руководство ФКП "Аэропорты Севера" организовало внештатные группы для орнитологического обследования аэродромов, но новая проверка снова выявила нарушения.

"Установлено, что эколого-орнитологическое обследование аэродромов проводится собственными силами без привлечения специалистов биологических учреждений. Таким образом, ФКП "Аэропорты Севера" не исполняются требования законодательства об орнитологическом обеспечении полетов, что создает угрозу безопасности полетов на территории Республики Саха (Якутия). С учетом данных обстоятельств прокуратурой в суд направлено исковое заявление о понуждении провести эколого-орнитологическое обследование указанных аэродромов", - говорится в сообщении.

Городской суд Якутска удовлетворил требование прокуратуры. Исполнение требований находится на контроле сотрудников ведомства.

Орнитологическое обследование аэродромов проводится для обеспечения безопасности полетов. Включает в себя комплекс мер для предотвращения столкновения самолетов с птицами: обследование района аэродрома, ликвидация условий по скоплению птиц, наблюдение, сбор и оценка сведений об орнитологической обстановке.