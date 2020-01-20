{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пекине и Шэньчжэне выявлены три случая заражения пневмонией нового типа

Общее число зараженных в городе Ухань достигло 198. Три человека погибли

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Три первых случая инфицирования пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, выявлены в Пекине и Шэньчжэне (южная китайская провинция Гуандун). Об этом сообщили местные органы здравоохранения.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По данным комитета по здравоохранению пекинского района Дасин, в китайской столице выявлены два случая заражения - оба человека ранее ездили в город Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), где первоначально была выявлена вспышка этого заболевания. "К настоящему времени двое инфицированных уже приняты целевой больницей и изолированы, симптомов поражения респираторных путей не выявлено, состояние больных стабильное. В настоящее время власти Дасина уже обследуют людей, имевших с инфицированными близкие контакты, повышение температуры и другие симптомы у них пока не выявлены", - сказано в заявлении ведомства.

В Шэньчжэне коронавирус выявлен у 66-летнего мужчины. Указывается, что 29 декабря он посещал Ухань, где виделся с родственниками. 3 января у него появились слабость и жар, после чего мужчина обратился к медикам. 18 января лабораторные исследования подтвердили, что мужчина инфицирован коронавирусом 2019-nCoV.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

По последним данным, общее число зараженных в городе Ухань достигло 198, к настоящему времени зафиксированы три летальных исхода. 25 человек выписаны, 170 находятся на лечении в медицинских учреждениях. Состояние 35 оценивается как тяжелое, девять человек находятся в критическом состоянии, у 126 пациентов - легкая форма заболевания. Еще 90 человек находятся на карантине.

В Таиланде и Японии зафиксировано по одному подтвержденному случаю заражения человека коронавирусом 2019-nCoV. В Сингапуре шесть человек были госпитализированы с подозрением на пневмонию нового типа, однако их диагноз не подтвержден.

Теги
ЯпонияТаиландКитай
Реклама на ТАСС
В Находке появится новая станция наблюдения за загрязнением воздуха
Станция станет частью системы государственного мониторинга ситуации с загрязнением воздуха угольной пылью, борьба с которой ведется в рамках соглашения властей Приморского края со стивидорами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС