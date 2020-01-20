В Пекине и Шэньчжэне выявлены три случая заражения пневмонией нового типа

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Три первых случая инфицирования пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, выявлены в Пекине и Шэньчжэне (южная китайская провинция Гуандун). Об этом сообщили местные органы здравоохранения.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По данным комитета по здравоохранению пекинского района Дасин, в китайской столице выявлены два случая заражения - оба человека ранее ездили в город Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), где первоначально была выявлена вспышка этого заболевания. "К настоящему времени двое инфицированных уже приняты целевой больницей и изолированы, симптомов поражения респираторных путей не выявлено, состояние больных стабильное. В настоящее время власти Дасина уже обследуют людей, имевших с инфицированными близкие контакты, повышение температуры и другие симптомы у них пока не выявлены", - сказано в заявлении ведомства.

В Шэньчжэне коронавирус выявлен у 66-летнего мужчины. Указывается, что 29 декабря он посещал Ухань, где виделся с родственниками. 3 января у него появились слабость и жар, после чего мужчина обратился к медикам. 18 января лабораторные исследования подтвердили, что мужчина инфицирован коронавирусом 2019-nCoV.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

По последним данным, общее число зараженных в городе Ухань достигло 198, к настоящему времени зафиксированы три летальных исхода. 25 человек выписаны, 170 находятся на лечении в медицинских учреждениях. Состояние 35 оценивается как тяжелое, девять человек находятся в критическом состоянии, у 126 пациентов - легкая форма заболевания. Еще 90 человек находятся на карантине.

В Таиланде и Японии зафиксировано по одному подтвержденному случаю заражения человека коронавирусом 2019-nCoV. В Сингапуре шесть человек были госпитализированы с подозрением на пневмонию нового типа, однако их диагноз не подтвержден.