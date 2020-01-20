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"Известия": оформление материнского капитала на первенца может начаться весной 2020 года

Как сообщили в Госдуме, необходимые законопроекты будут рассматриваться максимально быстро
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Оформление документов на получение материнского капитала на рождение первого ребенка может начаться в марте-апреле 2020 года, сообщила в понедельник газета "Известия" со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

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"Будут вноситься существенные изменения и в Бюджетный кодекс. Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей", - рассказала "Известиям" Бессараб.

Как сообщили изданию в Совете Федерации, для воплощения поручения президента России Владимира Путина в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" и "О дополнительных мерах поддержки семьи".

Президент 15 января в послании к Федеральному собранию предложил расширить программу материнского капитала. Как отметил глава государства, программа будет продлена как минимум до конца 2026 года, выдавать маткапитал будут уже при рождении первого ребенка, а размер выплат на первенца составит 466 тыс. 617 рублей. Размер выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до 616 тыс. 617 рублей. В дальнейшем размер материнского капитала будет ежегодно индексироваться.

Теги
РоссияБессараб, Светлана Викторовна
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