"Известия": оформление материнского капитала на первенца может начаться весной 2020 года

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Оформление документов на получение материнского капитала на рождение первого ребенка может начаться в марте-апреле 2020 года, сообщила в понедельник газета "Известия" со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Что изменится в программе материнского капитала, на что его потратить и как получить

"Будут вноситься существенные изменения и в Бюджетный кодекс. Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей", - рассказала "Известиям" Бессараб.

Как сообщили изданию в Совете Федерации, для воплощения поручения президента России Владимира Путина в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" и "О дополнительных мерах поддержки семьи".

Президент 15 января в послании к Федеральному собранию предложил расширить программу материнского капитала. Как отметил глава государства, программа будет продлена как минимум до конца 2026 года, выдавать маткапитал будут уже при рождении первого ребенка, а размер выплат на первенца составит 466 тыс. 617 рублей. Размер выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до 616 тыс. 617 рублей. В дальнейшем размер материнского капитала будет ежегодно индексироваться.