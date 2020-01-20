Детям с фенилкетонурией могут давать инвалидность в РФ до 18 лет

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Инвалидность из-за фенилкетонурии - редкого генетического заболевания, при котором нарушен метаболизм аминокислот, - могут устанавливать детям до достижения ими 18, а не только 14 лет. Об этом говорится в официальном разъяснении Министерства труда и социальной защиты РФ (есть в распоряжении ТАСС) в ответ на письмо главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

Сенатор обращался к Максиму Топилину, занимавшему пост министра труда и социальной защиты РФ, с предложением продлить срок, на который детям с фенилкетонурией дается инвалидность, до достижения ими 18 лет. Кутепов сообщил, что по данному вопросу на его имя поступили обращения родителей, чьи дети страдают этим заболеванием, из 21 региона.

"До достижения возраста 14 лет <...> при первичном освидетельствовании категория "ребенок-инвалид" устанавливается детям, страдающим более легкой, классической формой фенилкетонурии среднетяжелого течения. До достижения возраста 18 лет - в отношении детей с более тяжелой формой течения заболевания - кофакторной формой фенилкетонурии, вызывающей нарушения здоровья, которые в безусловном порядке приводят к ограничениям жизнедеятельности", - говорится в официальном ответе Минтруда.

В документе также указано, что при выявлении у страдающих фенилкетонурией детей, которым уже исполнилось 14 лет, умеренных или выраженных психических, языковых и речевых нарушений, ограничивающих способность к общению, обучению, контролю за своим поведением, инвалидность устанавливается до достижения ими возраста 18 лет.

"С учетом изложенного в настоящее время никаких препятствий для установления детям, страдающим фенилкетонурией, категории "ребенок-инвалид" до достижения ими возраста 18 лет не имеется", - сказано в письме.

В октябре 2019 года уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в связи с "многочисленными обращениями родителей" направила запрос в комитет Госдумы по охране здоровья с просьбой рассмотреть вопрос о расширении возраста установления инвалидности детям, страдающим фенилкетонурией, с 14 до 18 лет.