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Движение на 11 дорогах Алтая полностью закрыто из-за непогоды

В связи с перекрытием дорог в регионе увеличили количество вагонов в пригородных поездах

ТАСС, 20 января. Движение для всех видов транспорта полностью прекращено на 11 дорогах Алтайского края из-за сильной метели, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС региона.

"В регионе продолжается период неблагоприятных метеоявлений. На данный момент действуют ограничение на движение автотранспорта на 11 участках дорог местного значения", - говорится в сообщении.

Для всех видов транспорта закрыты автодороги К-03 (Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области), К-09 (Третьяково - граница Республики Казахстан), К-12 (Быканов Мост - Солоновка - Солонешное - граница Республики Алтай), К-34 (Бийск - Усятское - Соусканиха - Верх-Кажа), К-44 (Быстрый Исток - Усть-Ануй - Ануйское), К-86 (Алексеевка - Березовка - Солонешное), К-13 (от г. Алейска до с. Смоленское Смоленского района), К-18 (от с. Усть-Калманка до с. Чарышское), К-26 (от г. Горняк до с. Староалейское), К-11 (Бийск - Карабинка - граница Республики Алтай), К-13 (Алейск - Петропавловское - Смоленское).

Западно-Сибирская железная дорога из-за непогоды увеличила количество вагонов в пригородных поездах, сообщается на сайте компании в понедельник.

"На основании прогноза сложных погодных условий на территории Алтайского края заблаговременно принято решение об увеличении составности вагонов в скорых пригородных поездах "Калина Красная", "Просторы Алтая" и "Восток" АО "Алтай-Пригород" по направлениям Барнаул - Бийск, Барнаул - Алейская - Рубцовск", - говорится в сообщении.

Всего было добавлено 16 дополнительных вагонов вместимостью 960 мест, утоняется в сообщении. За сутки пригородными поездами воспользовалось на 33% пассажиров больше, чем обычно.

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