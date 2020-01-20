Фермеры в Хабаровском крае в ближайшие два года получат субсидии и гранты на 2 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 20 января. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направят в ближайшие два года более 2 млрд рублей на субсидии и гранты фермерам для модернизации и расширения их производств, сообщил ТАСС заместитель министра по вопросам инвестиций и мелиорации министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Илья Сычев. Регион разрабатывает также новые меры поддержки для поддержки тепличных хозяйств.

"В 2020 году на оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям края в бюджете Хабаровского края предусмотрено свыше 956 млн рублей, где примерно пятая часть - средства федерального бюджета, а на 2021 год - более 1,1 млрд рублей, где около 378 млн - средства федерального бюджета. Объемы поддержки увеличены на следующий год примерно на 15%", - сказал Сычев.

Поддержка фермеров, уточнил Сычев, направлена на возмещение части понесенных затрат на производство, начинающие производители могут получить гранты на открытие своего дела и на его расширение. В крае есть также поддержка на приобретение техники с возможностью возместить до 50% понесенных затрат, и на проведение культуртехнических работ на сельхозземлях - до 90% затрат. Есть субсидии на приобретение племенных животных. Фермеры активно пользуются этими мерами поддержки. Помимо этого, сельхозпроизводители могут воспользоваться преференциями территорий опережающего развития, а если проект признан приоритетным для края, предприниматель получает льготы по снижению налогов на прибыль и имущество, а также земельные участки без торгов.

Затраты на электроэнергию

Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса 26 декабря 2019 года отметил необходимость проработать меры по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельскохозяйственных кооперативов.

Льгот на электроэнергию в крае нет. Региональные власти периодически проводят для бизнеса семинары, где разъясняют возможность снижения затрат на электричество. Часто предприятия используют невыгодные для себя тарифные сетки, специалисты подсказывают более рациональные варианты, рассказал Сычев.

"Сейчас мы прорабатываем возможность введения мер краевой поддержки для тепличных хозяйств как самых энергоемких. Хотим возмещать им часть затрат на оборудование, что позволить им оптимизировать затраты. Изыскиваем финансовые возможности для этого", - сказал Сычев, отметив, что ранее такие меры поддержки существовали в регионе.

Сычев сообщил, что сейчас в крае действует четыре теплицы по выращиванию томатов, огурцов, салатов и зелени на площади более семи га. Инвесторы заявляют планы по созданию теплиц на еще примерно 14 га. Как сообщил агентству один из предпринимателей, занимающихся тепличным овощеводством Виктор Бутков, льготы на электроэнергию в регионе существенно бы повлияли на развитие этой сферы сельского хозяйства.

"Тепличное овощеводство - очень энергозатратно, особенно если есть искусственное подсвечивание. Зимой это 35-40% в отпускной себестоимости продукта. Есть хорошие примеры, это Сахалин, где есть льготы на электроэнергию. У нас есть планы по расширению теплиц, выращиванию помимо салатов и зелени еще томатов и огурцов, и мы готовы работать в существующих ценах на электроэнергию, но у нас нет соответствующих энергомощностей", - сказал Бутков.