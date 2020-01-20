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Задержанное пограничниками РФ японское рыболовецкое судно отпустили

Ранее сообщалось, что на судне "Сёё Мару-68" пограничники обнаружили неучтенный вылов

ТОКИО, 20 января. /ТАСС/. Японское рыболовецкое судно "Сёё Мару-68", задержанное 15 января пограничниками РФ, в понедельник вместе с экипажем было отпущено. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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По данным источника агентства, близкого к ситуации, ожидается, что японские рыбаки в течение дня вернутся в порт Немуро в северной префектуре Хоккайдо

Как ранее сообщала пресс-служба погрануправления ФСБ по Сахалинской области, на судне "Сёё Мару-68" обнаружили неучтенный вылов. 15 января пограничники сопроводили шхуну на остров Кунашир Большой Курильской гряды с целью инспекции. Она принадлежит кооперативу в городе Немуро. На борту находятся шесть рыбаков, они занимались промыслом трески.

В конце прошлого года пять японских рыболовецких судов были также задержаны пограничниками РФ в том же районе. Они выловили на 7,5 тонн осьминога больше, чем указали в документах. После уплаты штрафа рыбаки были отпущены и вернулись обратно на Хоккайдо.

Теги
ЯпонияРоссияСахалинская область
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