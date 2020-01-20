Приставы со всей страны собирают средства для семьи погибшего в Новокузнецке коллеги

КЕМЕРОВО, 20 января. /ТАСС/. Добровольный сбор средств начали сотрудники подразделений Федеральной службы судебных приставов (ФССП) из разных регионов страны для помощи семье новокузнецкого пристава, который погиб 16 января, когда один из участников процесса открыл стрельбу из ружья в здании мирового суда Новокузнецка. Средства перечисляются напрямую семье погибшего, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

"Это добровольный сбор средств от коллег. Сотрудники со всей России, которые изъявили желание оказать помощь [семье погибшего судебного пристава], обращались в наше управление и спрашивали, как оказать помощь. В регионы направлен наш внутренний документ с указанием реквизитов [членов семьи погибшего, по которым все желающие смогут переводить денежные средства]", - сказал сотрудник пресс-службы.

Утром 16 января 45-летний мужчина пришел с ружьем в мировой суд Новокузнецка и выстрелил в пристава, после чего прошел в кабинет, где выстрелил в 43-летнюю женщину-свидетеля. От полученных травм мужчина умер, женщина была прооперирована, огнестрельная дробь попала ей в лицо и плечи. Злоумышленник по решению суда взят под стражу на два месяца - до 16 марта. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Как ранее сообщал ТАСС, погибший пристав был многодетным отцом, у мужчины осталось четверо детей, самому младшему из которых два года. Власти Новокузнецка, где жил и работал мужчина, а также Новокузнецкого района, где проживают его родители, заявили о готовности оказать помощь семье погибшего.