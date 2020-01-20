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Прорыв трубы в отеле в Перми

Роструд устанавливает трудовые отношения погибших из-за прорыва трубы в пермском хостеле

На место происшествия выехал руководитель территориального органа Роструда в Пермском крае Олег Украинский
Описание
© Карина Бурьян/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Роструд ведет работу по установлению трудовых отношений погибших и пострадавших в результате прорыва трубы в пермском хостеле, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Роструда.

"В настоящее время ведется работа по установлению трудовых отношений погибших и пострадавших в результате прорыва трубы отопления в хостеле в Перми. Также будет инициирована проверка организации", - приводит пресс-служба слова главы Роструда Михаила Иванкова.

На место происшествия выехал руководитель территориального органа Роструда в Пермском крае Олег Украинский.

Теги
РоссияПермский крайПрорыв трубы в отеле в Перми
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