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Представительство ДВФУ открылось в индийском университете Амити

Оно будет содействовать проведению совместных научных исследований и привлекать новых иностранных студентов в российский вуз
Здание университета Амити AP Photo/Mustafa Quraishi
Описание
Здание университета Амити
© AP Photo/Mustafa Quraishi

ВЛАДИВОСТОК, 20 января. /ТАСС/. Представительство Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) открылось в понедельник в университете Амити в Индии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Работа представительства ДВФУ в Индии будет направлена на формирование прочной основы взаимодействия в области проведения совместных научных исследований, академической мобильности, а также изучения языков и культур двух стран. Кроме того, представительство поможет обеспечивать оперативное взаимодействие между университетами и окажет значительную поддержку процессу привлечения новых иностранных студентов для обучения в ДВФУ", - сообщили в пресс-службе.

Университеты заключили соглашение о перекрестном открытии представительств 12 августа 2019 года в рамках визита индийской бизнес-миссии во Владивосток. Сейчас в российском вузе учится более 370 индийских студентов, большинство из них выбрали программу специалитета "Лечебное дело". Кроме того, на кафедре Тихоокеанской Азии Восточного института - Школы региональных и международных исследований ДВФУ ведется обучение специалистов по Индии со знанием хинди. Представительство университета Амити в ДВФУ открылось в сентябре 2019 года, тогда же здесь появились Центр передового изучения йоги и Центр Махатма Ганди.

Как отметил ректор ДВФУ Никита Анисимов, которого процитировали в пресс-службе, сейчас университет Амити "является крупнейшим индийским вузом-партнером в рамках реализации образовательной стажировки БРИКС, которая состоится в феврале-июне в ДВФУ".

Ранее ДВФУ открыл свои представительства в Пекине, Токио, Ханое. Представительство в Индии станет, таким образом, четвертой точкой присутствия вуза в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также продолжает действовать филиал ДВФУ в Хакодатэ (Япония). Университет Амити - частный исследовательский университет, основанный в 2003 году, его кампусы расположены в Индии, США, Великобритании, Китае, Сингапуре и Объединенных Арабских Эмиратах. Сейчас в нем обучаются 35 тыс. студентов по более 250 образовательным программам.

Теги
ИндияРоссияДальний Восток
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