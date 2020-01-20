В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге. Об этом сообщила пресс-служба управления полиции в Днепропетровской области.

"По данному факту полиция открыла уголовное дело по ст. 194 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"), - говорится в сообщении.

Информация о повреждении памятника поступила в полицию от местных жителей.

Несколько аналогичных актов вандализма произошли на Украине в сентябре прошлого года. Один из них был зафиксирован 15 сентября в селе Богдановка Николаевской области. Тогда неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, оставив оскорбительную записку в адрес президента Владимира Зеленского. Второй случай произошел 17 сентября в Кировоградской области, где неизвестные нанесли надписи на мемориальном комплексе памяти жертв Холокоста.

Ранее в Министерстве по делам диаспоры Израиля отмечали рост на Украине числа антисемитских инцидентов. Это происходит на фоне прославления украинскими властями националистических лидеров, ответственных за репрессии и убийства евреев во время Второй мировой войны.