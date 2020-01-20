ВОЗ обеспокоена медленной разработкой новых антибиотиков

ЖЕНЕВА, 20 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Отсутствие новых, эффективно действующих антибиотиков осложняет борьбу с устойчивыми к лекарствам опасными возбудителями инфекционных болезней. Обеспокоенность по этому поводу высказала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), опубликовавшая два исследования на эту тему. "Никогда еще угроза противомикробной устойчивости не была столь насущной, а потребность в решениях столь строчной", - заявил в связи с этой публикацией генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

ВОЗ считает, что арсенал разрабатываемых сейчас средств борьбы с опасными бактериями довольно скуден. Эксперты проанализировали 60 таких препаратов, в том числе 50 антибиотиков. По их словам, эти лекарства имеют "малый эффект по сравнению с существующими видами лечения, и лишь совсем немногие из них предназначены для борьбы с наиболее резистентными грамоотрицательными бактериями". Кроме того, в ВОЗ пришли к заключению, что разработкой противомикробных средств сейчас занимаются прежде всего малые и средние предприятия, тогда как крупные фармацевтические компании "продолжают уходить из этой сферы".

В 2017 году ВОЗ опубликовала список болезнетворных микробов, обладающих особенно высокой устойчивостью к лекарствам. В нем 12 классов бактерий, а также туберкулез. Публикация списка была нацелена, в частности, на то, чтобы побудить исследовательское сообщество к разработке новых, более эффективных лекарств. Из 50 разрабатываемых сейчас антибиотиков 32 предназначены для борьбы с патогенами из списка ВОЗ. Однако большинство из этих препаратов "имеет ограниченные преимущества по сравнению с уже существующими антибиотиками", констатировали в организации.

Только два препарата предназначены для борьбы с обладающими множественной лекарственной устойчивостью грамоотрицательными бактериями. Подобные патогены, такие как Klebsiella pnemoniae и Eschirichia coli, могут вызывать серьезные, смертельно опасные заболевания, представляющие особый риск для людей со слабой иммунной системой, включая новорожденных, пожилых, а также пациентов, перенесших хирургическую операцию или проходящих лечение от онкологических заболеваний.

Как считают эксперты, мировое сообщество уделяет недостаточное внимание разработке препаратов против бактерии MDM-1, которая устойчива к широкому кругу антибиотиков. Среди них антибиотики семейства карбапенемов, которые в ВОЗ называют "последней на сегодня линией защиты от инфекций, обладающих сопротивляемостью к антибиотикам".