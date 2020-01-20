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Житель Камчатки три дня грелся у костра, чтобы выжить в тайге в 20-градусный мороз

Мужчину доставили в больницу, у него легкое обморожение рук и ног

ТАСС, 20 января. Спасатели в Камчатском крае обнаружили местного жителя, пропавшего 15 января на северо-востоке полуострова, сообщается в понедельник на сайте регионального управления МЧС России.

Житель Камчатки 15 января отправился на снегоходе из села Ивашка в село Карага в Караганском районе Камчатского края. О пропаже мужчины сообщил его брат, на поиски отправились волонтеры и спасатели. В начале прошлой недели в регионе бушевал снежный циклон. По данным МЧС, температура в указанном районе составила минус 15-20 градусов.

"Пропавший мужчина был обнаружен спасателями 17 января в 12-ти километрах от устья реки Макаровка. Как оказалось, житель Ивашки выехал в село Карага в условиях непогоды. Спустя какое-то время он сбился с пути. Когда понял, что окончательно заблудился, стал жечь бензин, пытаясь согреться. Выяснилось, что мужчина провел возле костра около трех суток", - говорится в сообщении.

Мужчину доставили в больницу. Ему диагностировали легкую степень обморожения рук и ног.

Теги
РоссияКамчатский край
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