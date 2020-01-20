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На Камчатке появился сервис для онлайн-регистрации туристических групп в МЧС

Зарегистрироваться можно будет на портале госуслуг региона
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 января. /ТАСС/. Туристические группы перед началом маршрута смогут зарегистрироваться в МЧС с помощью сервиса на портале госуслуг Камчатского края, сообщается на сайте правительства региона.

"Интерфейс сервиса интуитивно понятен всем пользователям. На портале "Госуслуги 41" туристу нужно будет выбрать из списка стандартные и наиболее посещаемые маршруты. На каждом этапе обработки заявки сервис информирует заявителя посредством сообщений в личный кабинет на портале, также с помощью дополнительных уведомлений по смс и в мессенджеры. Кроме того, в личном кабинете портала в режиме онлайн всегда можно будет изменить условия маршрута, отменить или перенести сроки его выхода", - пояснили ТАСС в пресс-службе правительства.

Сервисом могут воспользоваться и туроператоры, которые регистрируют групповые поездки.

Кроме того, на заседании рабочей группы по обеспечению безопасности на туристических маршрутах региона, проведенном по поручению губернатора края Владимира Илюхина, принято решение о необходимости маркировки наиболее популярных маршрутов, в том числе на вулканы Авачинский и Горелый. "Их необходимо оборудовать специальными отметками и обустроить модули безопасности, где самодеятельные туристы и туристические группы смогут какое-то время переждать непогоду", - говорится в сообщении.

Об обязанности туроператоров, организующих выезды на маршруты в зимний период, регистрировать группы в спасательных службах, напомнил на заседании зампредседателя правительства Сергей Хабаров. "Очень важно перед выходом на маршруты в зимний период проводить предварительные консультации с камчатским противолавинным центром. Кроме того, мы сейчас готовим программу, которая позволит применять специальные технологии для определения качества снега и потенциальной лавинной опасности в местах, где наиболее часто бывают туристы. Это будет пилотный проект, который мы постараемся реализовать на Камчатке в ближайшее время", - приводятся его слова в сообщении.

Как сообщил ТАСС руководитель Камчатского краевого добровольного поискового отряда Рауль Мамедов, ежегодно в крае фиксируется около 60-70 фактов пропажи туристов, которые не регистрируют свои маршруты в МЧС. Больше половины из них находят в первые часы с момента объявления поисковой операции, еще четверть ищут длительное время. Два-три человека в год погибают на маршрутах, так и не дождавшись помощи.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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