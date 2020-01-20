Почти 50 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Около 50 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях на территории Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главного управления МЧС по городу.

"По состоянию на 07:00 мск в мероприятии [на территории СЗФО] приняли участие 132 743 человека, в Санкт-Петербурге - 49 183 человека. Посещение мест купания верующими завершено", - говорится в сообщении.

Для совершения омовений в Петербурге в период с 18 по 19 января были обустроены 22 купели, в общей сложности в Северо-Западном федеральном округе было организовано более 220 мест для купаний верующих.

Крещение в Петербурге в этом году стало самым теплым за более чем 120 лет наблюдений. По уточненным данным, суточный рекорд температуры 19 января составил +4,7 градуса, что на 0,6 градуса выше показателя 1898 года, сообщил в понедельник на своей странице в социальной сети Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Таким образом, в городе был зафиксирован уже четвертый за январь температурный максимум.