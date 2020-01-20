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Бывшего директора теплоснабжающей компании Севастополя задержали

По словам источника ТАСС, причина задержания - выявленные нарушения, которые касались расходования средств бюджета

ТАСС, 20 января. Бывшего директора теплоснабжающей компании Севастополя "Севтеплоэнерго" задержали после проверки, проведенной контрольным управлением городского правительства, сообщил в понедельник ТАСС источник во властных структурах. Другой собеседник уточнил, что выявленные нарушения касаются расходования бюджетных средств.

"[Следственные действия проводятся в отношении бывшего] руководителя "Севтеплоэнерго". Контрольное управление провело проверку, материалы передали силовикам. Руководителя предприятия задержали, дает показания сейчас", - сказал источник во властных структурах.

Он уточнил, что 17 января после проведения проверки руководителю предприятия было предложено написать заявление об увольнении, что тот и сделал. На сайте "Севтеплоэнерго" руководителем предприятия указан Рамиль Галимуллин.

Другой источник ТАСС, знакомый с материалами проверки, уточнил, что выявленные нарушения касались "расходования средств бюджета", и "нарушение не одно".

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Задержания чиновников

В октябре 2019 года бывшего главу департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова заключили под стражу как фигуранта дела о превышении должностных полномочий при незаконном заключении контракта на строительство канализационно-очистных сооружений "Южные". Под домашним арестом находится Александр Моложавенко, который обвиняется в том, что, будучи в должности директора департамента архитектуры и градостроительства, незаконно выдал разрешения на ввод в эксплуатацию объектов - в том числе жилых домов.

После этих двух инцидентов врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, занявший пост в июле 2019 года, заявил журналистам, что правительство Севастополя совместно с правоохранительными органами продолжит работу в антикоррупционном направлении, а информация о вызывающих сомнение ситуациях будет "незамедлительно передаваться в прокуратуру, МВД, Следственный комитет и ФСБ".

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РоссияСевастополь
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