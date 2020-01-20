Китай поддерживает активные контакты с другими странами в связи с пневмонией нового типа

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Компетентные органы государственной власти Китая поддерживают активные контакты с другими странами на фоне распространения в КНР коронавируса нового типа. Об этом заявил в понедельник официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"На текущий момент мы получили уведомления о выявлении пневмонии нового типа из Японии, Таиланда и Республики Корея. Мы поддерживаем с ними тесные контакты, осуществляем взаимодействие для совместной борьбы с эпидемией", - сообщил он на регулярном брифинге.

Дипломат напомнил, что Китай сразу же уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), как только был зафиксирован данный вирус. Гэн Шуан подчеркнул, что Пекин продолжит держать мировую общественность в курсе о том, как обстоит ситуация в области борьбы с пневмонией и какие меры предприняты в КНР в последнее время для ликвидации соответствующего заболевания.

Число зараженных коронавирусом в городе Ухане достигло 198 человек, из них три с летальным исходом. Еще 25 инфицированных выписаны, состояние 35 оценивается как тяжелое, девять находятся в критическом состоянии. Три случая были зарегистрированы в Пекине, а также на юге страны в Шэньчжэне.