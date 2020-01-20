В ростовском вузе впервые в России начнут готовить специалистов по городской ветеринарии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 января. /ТАСС/. Первый в России факультет, на котором будут готовить узкопрофильных специалистов по лечению домашних питомцев, открылся в Донском государственном техническом университете (ДГТУ), сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

"В Донском государственном техническом университете создан новый факультет "Биоинженерия и ветеринарная медицина". Учебное подразделение займется подготовкой городских ветеринарных врачей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, образовательная программа по направлению "Ветеринария" будет состоять из трех блоков. "В течение первых двух лет студентам предложат изучить общеветеринарные предметы: анатомию, физиологию, зоогигиену, гистологию, цитологию. На третьем курсе будущие ветврачи освоят навыки клинической диагностики, оперативной хирургии, фармакологии, а на последних курсах приступят к углубленному изучению клинических профильных дисциплин", - отметили в ДГТУ.

Отмечается, что студенты будут осваивать программу под руководством профессорского состава ДГТУ и признанных экспертов ветеринарии из числа практикующих ветврачей Москвы и Санкт-Петербурга. "Мы нацелены на подготовку ветврачей, которые индивидуально занимаются здоровьем мелких домашних животных. Мы разработали уникальную образовательную программу, которая позволит подготовить специалистов нового формата. Наши выпускники научатся работать с несколькими видами животных, разбираться в различных заболеваниях. Также мы уделили внимание освоению навыков деонтологии, ветеринарные врачи должны понимать, как общаться с пациентом, как объяснить суть заболевания и стоимость услуг", - приводятся в сообщении слова и. о. декана факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина" ДГТУ Алексея Ермакова.

В перспективе при факультете планируется создать референтный центр биоинженерии и ветеринарной медицины, который будет работать по следующим направлениям: высокотехнологичная ветеринарная помощь, патоморфология и молекулярно-биологические исследования.

ДГТУ - опорный многопрофильный вуз Ростовской области. Он входит в топ-20 университетов РФ по количеству бюджетных мест, в ДГТУ учатся более 45 тыс. студентов, около 14,5 тыс. из них - бюджетники. Университет известен своей командой робототехников, неоднократно занимавшей призовые места на федеральных и международных конкурсах. ДГТУ плотно работает с бизнесом, на базе опорного университета созданы 22 базовые кафедры с ведущими предприятиями Ростовской области.