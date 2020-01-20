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Бесплатное горячее питание для начальных классов в новгородских школах обеспечат с осени

Глава региона поручил в течение месяца определиться с источниками финансирования

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 января. /ТАСС/. Власти Новгородской области планируют организовать бесплатное горячее питание для всех учеников 1-4-х классов с осени 2020 года. Об этом в ходе оперативного совещания с членами правительства региона сообщил губернатор Андрей Никитин, дав поручения профильным ведомствам в течение месяца проработать вопрос организации питания.

15 января в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.

"С 1 сентября 2020 года оно [бесплатное горячее питание] должно появиться для учеников 1-4 классов, в исключительных случаях - с 1 сентября 2021 года, но это не наш случай, у нас все школы оборудованы. Поэтому в течение месяца просьба проработать все вопросы: определиться со средствами, федеральной поддержкой, то есть источники [организации бесплатного питания] из федерального, регионального и местного бюджетов, и представить предложения, как будем работать совместно с главами муниципальных образований", - сказал Никитин.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, на сегодняшний день во всех 152 школах региона в начальных классах обучается почти 28,5 тыс. детей. Также в ходе совещания глава региона дал поручение мэру Великого Новгорода Сергею Бусурину оперативно определить количество новых школ, которые будут необходимы областному центру в ближайшие семи лет, и согласовать места для их строительства в рамках нацпроекта "Образование".

Теги
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская область
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