МВД запустило новый медиаресурс для публикации оперативных новостей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. МВД России запустил новый медиаресурс, где будут публиковаться оперативные новости, он будет ориентирован прежде всего на мультимедийный контент, сообщил в понедельник врио главы МВД Владимир Колокольцев.

"Запущен сетевой ресурс "МВД медиа" - еще одно официальное средство массовой информации министерства. Он призван стать основной площадкой для размещения оперативных новостей, видеоматериалов, актуальной публицистики", - сказал он.

Как добавили в министерстве, новый портал станет первым ресурсом органов внутренних дел, ориентированным прежде всего на мультимедийный контент. Каждый публикуемый на нем материал будет сопровождаться фотографиями, оперативной видеосъемкой, аудио- или видеокомментарием. В МВД подчеркнули, что удобный интерфейс позволит посетителям быстро получать картину дня по правоохранительной тематике.