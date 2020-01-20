{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Самолет авиакомпании Utair экстренно сел в аэропорту Краснодара из-за проблем с шасси

Посадка прошла благополучно, к месту назначения пассажиров направили на резервном воздушном судне

КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Самолет ATR-72 авиакомпании Utair, выполняющий рейс в Сочи, с 47 пассажирами на борту совершил в воскресенье экстренную посадку в международном аэропорту Краснодара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла.

"После вылета из международного аэропорта Краснодар у самолета ATR-72 авиакомпании Utair, выполняющего рейс UT377 в Сочи не убрались стойки шасси. Командиром воздушного судна было принято решение о возвращении самолета в аэропорт вылета. Аварийно-спасательная команда была приведена в готовность", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что инцидент произошел накануне, 19 января. Ранее о нем не сообщалось.

Кроме того, в пресс-службе дополнили, что в 18:58 (мск) самолет совершил благополучную посадку. К месту назначения пассажиров направили на резервном воздушном судне в 21:16 (мск).

В пресс-службе авиакомпании Utair ТАСС подтвердили информацию об инциденте с их самолетом. "На рейсе Краснодар-Сочи сработал датчик неубранного положения шасси, и в целях безопасности командир принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме. Шасси в порядке. Пассажиры уже вылетели [в пункт назначения]", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (12:55 мск) - добавлен четвертый абзац.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
СК проверяет отказ в оформлении льгот для 94-летней пенсионерки в Брянской области
По словам дочери пенсионерки, шесть лет назад ее мать упала и сломала шейку бедра, с того момента она не может встать. Родственники женщины отдали медикам документы на оформление инвалидности, но их так и не оформили
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС