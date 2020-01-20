Самолет авиакомпании Utair экстренно сел в аэропорту Краснодара из-за проблем с шасси

КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Самолет ATR-72 авиакомпании Utair, выполняющий рейс в Сочи, с 47 пассажирами на борту совершил в воскресенье экстренную посадку в международном аэропорту Краснодара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла.

"После вылета из международного аэропорта Краснодар у самолета ATR-72 авиакомпании Utair, выполняющего рейс UT377 в Сочи не убрались стойки шасси. Командиром воздушного судна было принято решение о возвращении самолета в аэропорт вылета. Аварийно-спасательная команда была приведена в готовность", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что инцидент произошел накануне, 19 января. Ранее о нем не сообщалось.

Кроме того, в пресс-службе дополнили, что в 18:58 (мск) самолет совершил благополучную посадку. К месту назначения пассажиров направили на резервном воздушном судне в 21:16 (мск).

В пресс-службе авиакомпании Utair ТАСС подтвердили информацию об инциденте с их самолетом. "На рейсе Краснодар-Сочи сработал датчик неубранного положения шасси, и в целях безопасности командир принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме. Шасси в порядке. Пассажиры уже вылетели [в пункт назначения]", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (12:55 мск) - добавлен четвертый абзац.