Елена Прохорова назначена новым пресс-секретарем Роскомнадзора

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Новым пресс-секретарем Роскомнадзора назначена Елена Прохорова, на этом посту она сменит Вадима Ампелонского. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"20 января 2020 года приказом Роскомнадзора на должность помощника руководителя Роскомнадзора назначена Прохорова Елена, - говорится в сообщении. - На позиции помощника Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря Службы. Основной задачей нового помощника будет обеспечение полного и объективного информирования всех заинтересованных аудиторий о содержании и принципах деятельности Службы, дальнейшее повышение прозрачности и открытости ее работы".

В разные годы Прохорова работала в компаниях "Объединенная компания "Сибирский алюминий", "Русский алюминий", "РУСАЛ - Управляющая компания" в области связей с общественностью, в ОАО "ВымпелКом" с 2010 года занимала пост директора по внешним коммуникациям, также работала в подразделении управленческого консалтинга группы компаний "Регион", позднее занимала должность директора по внешним и внутренним коммуникациям АО "РЕ-КОН".

Бывший пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский сообщил ТАСС, что покидает ведомство.