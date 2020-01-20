Bek Air не могла контролировать летную годность флота из-за отсутствия денег на запчасти

НУР-СУЛТАН, 20 января. /ТАСС/. Авиационная администрация Казахстана в ходе проверки авиакомпании Bek Air, самолет которой потерпел крушение 27 декабря 2019 года, выявила, что компания не могла контролировать летную годность флота, в том числе из-за отсутствия финансов для покупки запчастей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в понедельник.

"Было установлено, что АО Bek Air не смогло контролировать поддержание летной годности воздушного флота путем полного и надлежащего ведения учета. Сведения технических журналов не соответствуют данным процесса переноса компонентов с одного воздушного судна на другое. Отчеты показывают, что АО Bek Air регулярно использует этот процесс, когда компоненты одного самолета снимаются для установки на другое воздушное судно", - говорится в сообщении.

Отмечено, что эти действия вызывают вопросы об учете наработки компонентов и регистрации часов эксплуатации. "Также это свидетельствует о неспособности АО Bek Air получать запасные части из-за недостатка финансирования или сложности получения запасных частей для старых самолетов", - пояснили в пресс-службе.

Сертификаты летной годности авиакомпании не могут быть восстановлены до устранения выявленных нарушений, добавили в министерстве.

"В целом состояние флота оценивается как неудовлетворительное, что ожидаемо, учитывая возраст самолетов, а также состояние процедуры по поддержанию летной годности. Это подтверждает то, что в связи с обширным перечнем нарушений сертификаты летной годности не могут быть восстановлены до тех пор, пока нарушения не будут устранены, и мы не убедимся в том, что летная годность воздушных судов находится на приемлемом уровне", - говорится в сообщении.