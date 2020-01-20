Пользователями сервиса "Яндекс.Учебник" стали более миллиона школьников

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более миллиона учеников российских школ стали пользователями образовательного проекта "Яндекс.Учебник", сервисом пользуются педагоги каждой второй школы в РФ. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"На платформе цифрового образовательного проекта "Яндекс.Учебник" подключено более 1 млн учеников. Сейчас сервисом активно пользуются учителя каждой второй школы в России. По их словам, использование платформы позволяет сделать уроки интереснее и необычнее, привлечь внимание школьников, не отвлекая их от учебы", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил директор проекта Евгений Лурье, слова которого приводит пресс-служба, новые технологии и современное содержание уроков помогают повысить образовательные результаты, мотивацию и самооценку школьников.

"Чтобы проследить это на практике, мы провели исследование совместно с ВШЭ. Результаты показали, что школьники, которые используют "Яндекс.Учебник", лучше относятся к школе и считают русский язык и математику полезными предметами для жизни. Кроме того, было доказано, что всего 10 выполненных заданий в "Яндекс.Учебнике" в неделю значительно улучшают результаты детей на уроках математики. А особенно сильный эффект наблюдается среди слабо успевающих детей", - отметил Лурье.

Отмечается, что "Яндекс" намерен в течение трех лет увеличить количество предметов до 10. Помимо русского языка и математики, список пополняют естественно-научные дисциплины, иностранные языки и информатика.

"Яндекс.Учебник" является бесплатным онлайн-сервисом, который содержит более 45 тыс. заданий по математике и русскому языку для 1-5 классов. Все материалы разработаны с учетом федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного образования. Платформа помогает учителям экономить время на рутинной работе, а также способна подбирать и проверять задания, следить за успеваемостью каждого отдельного школьника с помощью встроенных средств аналитики и формировать индивидуальные образовательные траектории, исходя из полученных данных.