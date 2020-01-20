Телетрансляцию послания Путина Федеральному собранию смотрели 8,3 млн человек

Аудитория - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в тысячах человек, - составила 8,393 млн зрителей. Замеры производились по Первому каналу, "России-1", "Россия-24", "МИР", ОТР. Совокупный рейтинг составил 6,2%. При расчетах учитывались так называемые домашний и дачный просмотры по всей России.

Путин, в частности, заявил, что 2020 год будет рубежным для России - перед страной стоят исторические задачи по изменению жизни к лучшему. Поэтому, по его словам, сохранение населения и поддержка семей должны стать центральной задачей власти, на это придется направить все усилия, чтобы обеспечить будущее страны. В частности, глава государства огласил ряд мер, которые следует принять на пути к поставленной цели. В их числе продление программы и увеличение размеров материнского капитала, реализация социальных контрактов, повышение оплаты труда учителей, увеличение количества бюджетных мест в вузах.