СК проверяет отказ в оформлении льгот для 94-летней пенсионерки в Брянской области

ТАСС, 20 января. Следственное управление СК РФ по Брянской области начало доследственную проверку законности отказа органов власти в оформлении льгот 94-летней жительнице Брянской области, дочь которой обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь ее матери в получении соцподдержки. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

18 января после возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 77-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда Надежда Панченко попросила главу государства оказать поддержку ее 94-летней матери, которая, по ее словам, не получает положенных льгот и лекарств.

"Проводится доследственная проверка. Будет дана оценка правомерности отказа региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления в предоставлении льгот и выплат пожилой женщине", - сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщала Панченко, ее мать Софья Степановна - ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда, всю жизнь трудилась в колхозе. Когда началась война, ей было 16 лет, она была в оккупации, работала в тылу. По словам дочери, у пенсионерки нет ни доплат к пенсии, ни льготных лекарств.

Шесть лет назад пенсионерка упала в своем доме в селе Куршановичи и сломала шейку бедра. Врачи приехали к женщине, но не доставили ее на обследование в больницу, которая находится в 25 км от села. Родственники пенсионерки отдали медикам документы на оформление инвалидности, но документы не оформили, женщина с момента травмы не встает.

После обращения к президенту РФ 19 января представители местных властей и пенсионного фонда приезжали домой к пожилой женщине и, по словам дочери, сообщили о намерении оформить первую группу инвалидности, а также сделать перерасчет пенсии. Проверку сложившейся ситуации также проводит прокуратура Брянской области.