{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК проверяет отказ в оформлении льгот для 94-летней пенсионерки в Брянской области

По словам дочери пенсионерки, шесть лет назад ее мать упала и сломала шейку бедра, с того момента она не может встать. Родственники женщины отдали медикам документы на оформление инвалидности, но их так и не оформили

ТАСС, 20 января. Следственное управление СК РФ по Брянской области начало доследственную проверку законности отказа органов власти в оформлении льгот 94-летней жительнице Брянской области, дочь которой обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь ее матери в получении соцподдержки. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

18 января после возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 77-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда Надежда Панченко попросила главу государства оказать поддержку ее 94-летней матери, которая, по ее словам, не получает положенных льгот и лекарств.

"Проводится доследственная проверка. Будет дана оценка правомерности отказа региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления в предоставлении льгот и выплат пожилой женщине", - сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщала Панченко, ее мать Софья Степановна - ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда, всю жизнь трудилась в колхозе. Когда началась война, ей было 16 лет, она была в оккупации, работала в тылу. По словам дочери, у пенсионерки нет ни доплат к пенсии, ни льготных лекарств.

Шесть лет назад пенсионерка упала в своем доме в селе Куршановичи и сломала шейку бедра. Врачи приехали к женщине, но не доставили ее на обследование в больницу, которая находится в 25 км от села. Родственники пенсионерки отдали медикам документы на оформление инвалидности, но документы не оформили, женщина с момента травмы не встает.

После обращения к президенту РФ 19 января представители местных властей и пенсионного фонда приезжали домой к пожилой женщине и, по словам дочери, сообщили о намерении оформить первую группу инвалидности, а также сделать перерасчет пенсии. Проверку сложившейся ситуации также проводит прокуратура Брянской области.

Теги
РоссияБрянская область
Реклама на ТАСС
Случаи заболевания новым типом пневмонии
Малайзия усилила контроль на всех пунктах въезда в связи с пневмонией в Китае
В аэропорту Куала-Лумпура установлены тепловые сканеры для выявления повышенной температуры у пассажиров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС