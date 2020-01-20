На Ставрополье в 2020 году планируется заключить около 100 соцконтрактов на 5 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 20 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют в 2020 году заключить с малоимущими семьями региона около 100 социальных контрактов, на это выделено 5 млн рублей, сообщил ТАСС в понедельник министр труда и социальной защиты населения края Иван Ульянченко.

Министр рассказал, что в Ставропольском крае социальные контракты заключаются с 2014 года. По его словам, данный инструмент с 2019 года включен в региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография". Суть этой меры социальной поддержки заключается в стимулировании поиска людьми самостоятельного выхода из трудной жизненной ситуации, повышении их экономической активности и в конечном итоге качества жизни.

"Государство предоставляет семье или одиноко проживающим гражданам финансовые средства на организацию, например, подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. Подчеркну, для каждого предлагается индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который берет эти ресурсы, одновременно берет на себя определенные обязательства пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом. То есть этот вид государственной социальной помощи дает возможность индивидуально подойти к проблеме каждой семьи, оказавшейся в кризисной ситуации", - сказал Ульянченко.

По его словам, наиболее востребованным в крае направлением помощи является развитие личного подсобного хозяйства.

"Практика заключения социальных контрактов говорит о результативности данной меры. Более половины семей, с которыми были заключены социальные контракты, не только преодолели трудную жизненную ситуацию, но и перестали относиться к категории малоимущих", - сказал министр.

Президент России Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию попросил правительство учесть имеющийся опыт механизма социальных контрактов и внедрить его с 2021 года во всех регионах.