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Мэрия Омска опровергла факт вывоза снега с улиц города на кладбище

По информации городских властей, заснятый одной из местных жительниц грузовик не числится на балансе коммунального управления

ОМСК, 20 января. /ТАСС/. Мэрия Омска в понедельник опровергла предположение одной из горожанок, что коммунальные службы вывозят снег с улиц на одно из местных кладбищ. Как сообщила пресс-служба администрации Омска, снег складируется только на специализированных полигонах.

В воскресенье жительница Омска в одной из групп "ВКонтакте" сообщила, что грузовик с госномерами Н 946 УН 55 регулярно вывозит снег из города на Старо-Северное кладбище. В подтверждение своих слов она опубликовала ролик, на котором пустой "КамАЗ" едет по заснеженной дороге, предположительно ведущей с кладбища. Автор ролика отметила, что залежи снега могут привести к подтоплению близлежащих дачных участков.

"По информации контрольно-диспетчерской службы БУ города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства", машины с такими номерами на балансе учреждения нет. Обращаем ваше внимание, что дорожные службы вывозят снег исключительно на специализированные полигоны, так как передвижение дорожной техники строго контролируется, и при оценке работ учитываются только те объемы снега, которые были приняты официально", - сообщили в пресс-службе, отметив, что в Омск официально действуют шесть снежных свалок.

В мэрии рассказали, что администрация Советского округа Омска направила запрос в региональное УГИБДД с просьбой установить собственника этого грузового автомобиля для дальнейшей проверки его действий.

По данным пресс-службы, вывоз снега из города осуществлялся 18 и 19 января, всего на снежные полигоны было доставлено за два дня более 18. тыс. кубометров снега.

Теги
РоссияОмская область
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