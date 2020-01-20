Число больных новым типом пневмонии в Китае возросло до 217

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Число случаев больных коронавирусом нового типа в Китае возросло до 217 человек. Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По его данным, всего было выявлено 224 человек с подозрением на пневмонию, из них 217 оказались инфицированными коронавирусом.

Число зараженных в городе Ухань, где произошла вспышка, составляет 198 человек, из них три с летальным исходом. Пять человек заболели в Пекине, еще 14 в провинции Гуандун на юге страны.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

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