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Заподозренный в подготовке массового убийства ребенок вернулся в школу после закрытия дела

С ним продолжает работать психолог

КИРОВ, 20 января. /ТАСС/. Кировский подросток, которого подозревали в планировании массового убийства в одной из школ города Кирова, вернулся в учебное заведение после закрытия уголовного дела. С ребенком работает психолог, сообщила в понедельник ТАСС заведующая отделом информационной работы администрации Кирова Елена Сысолятина.

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Замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Владимир Макаров 24 сентября сообщил, что в Кирове был выявлен 16-летний подросток, "планировавший совершить массовое убийство в одной из школ". Против него было возбуждено уголовное дело, он находился под подпиской о невыезде и не посещал школу.

"Ученик вернулся [в школу], с учеником продолжает работать психолог, [в школе] все спокойно, конфликтов нет. Дело давно закрыто", - сказала Сысолятина.

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин ранее сообщал ТАСС, что подросток не владел оружием или взрывными устройствами и не имел их в доступе, он лишь интересовался данной темой в интернете, входил в соответствующие группы в соцсетях. Никаких жалоб и обращений от родителей одноклассников не поступало, отметил он.

"У ребенка есть право на образование в полном объеме. Помощь, за которой к нам обращалась семья [мальчика], мы оказали. Если нужна будет помощь в дальнейшем - они к нам обратятся, но пока запросов нет. [Жалоб] не поступало", - сказал Шабардин.

Теги
РоссияКировская область
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