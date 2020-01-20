Верховный суд отклонил иск к МВД и Роскомнадзору о блокировке статей о наркопотребителях

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Верховный суд РФ отклонил иск интернет-журнала "Батенька, да вы трансформер" к МВД, Роскомнадзору и Федеральной налоговой службе, в котором истец требовал признать приказ трех ведомств, позволяющий блокировать материалы о наркопотребителях на интернет-ресурсах, незаконным. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Верховный суд постановил отказать истцу в исковых требованиях в полном объеме", - сообщили агентству.

Официальный представитель МВД Ирина Волк ранее сообщала, что была проведена проверка материала "Героин - собственность модели", размещенного на сайте "Батенька, да вы трансформер". Проверка велась на предмет наличия сведений, распространение которых в России запрещено. После этого было решено заблокировать эту статью, так как она содержит информацию, направленную на формирование положительного образа употребляющих наркотики. В материале говорилось о девушке, которая систематически употребляет героин и ведет онлайн-дневник.

В своем иске "Батенька" требовал признать незаконным пункт 2.1.6 совместного приказа Роскомнадзора, МВД, налоговой службы и Роспотребнадзора, в котором указано, что тот или иной материал можно заблокировать в интернете в том случае, если там содержится "информация, направленная на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств".