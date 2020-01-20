Глава Чувашии извинился за призыв "мочить" критикующих власть журналистов

ТАСС, 20 января. Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился за свою фразу, касающуюся действий работников СМИ, которая вызвала широкий общественный резонанс. Об этом сообщается на портале органов власти Чувашской Республики.

Ранее в СМИ появилась информация, что Игнатьев на торжественном мероприятии в честь Дня печати заявил, что "надо мочить" журналистов, которые "с утра до вечера критикуют". Позднее пресс-служба главы республики разъяснила его призыв. По словам пресс-секретаря главы региона Олега Сидорова, Игнатьев говорил о необходимости раскрыть подноготную блогеров, которые по заказу распространяют негативную информацию.

"Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили. Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом "мочить", я - человек с доброй душой, прошу прощения", - цитирует Игнатьева пресс-служба администрации главы Чувашии.

Глава региона подчеркнул, что смысл его фразы интерпретировали неверно, исказили. Он имел ввиду людей, называющих себя журналистами, но преследующих единственную цель - дискредитацию власти любыми путями.

"Эти люди приезжают в Чувашию из других регионов, их с республикой ничего не связывает, они не гнушаются никакими средствами, будь то провокации, в которые втягиваются даже священнослужители, или публикация откровенной лжи", - отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что Игнатьев призвал журналистское сообщество подвергать таких людей публичному порицанию.