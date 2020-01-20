Малайзия усилила контроль на всех пунктах въезда в связи с пневмонией в Китае

ТАСС, 20 января. Власти Малайзии ввели повышенные меры контроля на всех пунктах въезда в страну в связи с риском распространения пневмонии, вызванной обнаруженным в Китае новым видом коронавируса. Об этом в понедельник сообщил гендиректор малайзийского Министерства здравоохранения Хишам Абдула.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Наши команды быстрого реагирования приведены в состояние повышенной готовности во всех пунктах въезда в страну и в расположенных там медучреждениях после обнаружения нового вида коронавируса в [китайском] городе Ухань" - цитирует чиновника газета The Star.

По его словам, в международном аэропорту Куала-Лумпура установлены тепловые сканеры для выявления повышенной температуры у пассажиров.