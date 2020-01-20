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75-летие Победы

Единороссы создадут единую информационную систему для решения проблем ветеранов ВОВ

Данные будут отражаться в электронной базе вместе со статусом их решения, отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. "Единая Россия" до 3 февраля создаст единую информационную систему, в которой будет собраны проблемы, волнующие участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил координатор партпроекта "Историческая память", замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Мы зафиксируем существующие у каждого фронтовика проблемы. Они могут быть разного свойства - как мелкие, так и крупные, например, неудовлетворительное состояние жилья. На уровне каждого региона будет понятен масштаб работы, исходя из чего по необходимости мы будем обращаться к руководителям регионов", - приводит слова Хинштейна пресс-служба единороссов в понедельник.

По его словам, в электронной базе будут отражаться данные о ветеране, проблемах, с которыми он сталкивается, статусе их решения и ответственном лице от партии.

Хинштейн также добавил, что с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и крупными сотовыми операторами "уже прорабатывается механизм обеспечения всех фронтовиков мобильными телефонами, в которые будут занесены полезные номера для оперативной связи с различными службами и ответственным лицом от партии". "Министерство предлагает обеспечить каждого фронтовика бесплатным временем для звонков в текущем году", - подчеркнул депутат.

В свою очередь, член президиума генсовета "Единой России", руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова отметила, что партийцам в регионах нужно рассказать ветеранам о том, как и где получить денежную выплату к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Очень важно увеличить скорость решения проблем, чтобы это не растекалось на месяцы. Я думаю, что это в наших силах", - заключила Амельченкова.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в субботу заявил, что к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне единовременная выплата составит по 75 тыс. рублей каждому ветерану и по 50 тыс. рублей - труженикам тыла. Президент также выразил надежду, что в ходе подготовки к празднованию юбилея Победы по всей стране и на федеральном, и на региональном уровнях будет реализована целая серия мероприятий, связанных с поддержкой ветеранов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Единая Россия"Амельченкова, Ольга НиколаевнаХинштейн, Александр Евсеевич75-летие Победы
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