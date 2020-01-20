Власти Хайнаня напомнили о пожарной безопасности в преддверии китайского Нового года

ХАЙКОУ /Китай/, 20 января. /ТАСС/. Противопожарная служба южной китайской провинции Хайнань опубликовала правила безопасности в преддверии Нового года по лунному календарю (Чуньцзе, или Праздник весны, наступит в ночь на 25 января). Данные меры обусловлены ростом числа инцидентов во время праздников, связанных с запуском фейерверков, что нередко приводит к гибели людей.

Согласно заявлению, все подразделения противопожарной службы Хайнаня обязаны усилить контроль перед и во время каникул (24-30 января), обеспечить проверку пожарного оборудования. В соответствии с правилами предприятия ЖКХ, а также управляющие компании должны обеспечить беспрепятственный доступ к зданиям. Во время праздников дежурные контрольных пунктов пожарной охраны должны находиться на местах и проводить соответствующие проверки.

Власти Хайнаня также напоминают об опасности курения в общественных местах и предостерегают от разведения огня в лесных районах. Противопожарная служба настоятельно рекомендует приобретать фейерверки только в специализированных магазинах и соблюдать меры безопасности при их запуске.

Последнее особенно актуально в преддверии Нового года, когда практически каждая семья в Китае спешит приветствовать наступление Чуньцзе хлопушками, яркими петардами и салютами. Несмотря на многочисленные предупреждения властей, ежегодно неосторожное обращение с пиротехникой уносит десятки жизней в КНР. В прошлом году власти Пекина в качестве превентивной меры ввели специальную систему регистрации при покупке петард: теперь при оплате товара необходимо предъявлять шэньфэньчжэн (китайское удостоверение личности) и указывать настоящее имя.

Ежегодно в канун Чуньцзе в провинциях и городах Китая усиливают меры безопасности. Для обеспечения общественного порядка дополнительно привлекаются десятки тысяч сотрудников полиции, пожарных служб и медицинских работников.