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Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине

Филарет потребовал от Вселенского патриарха вернуть оригинал решения о ликвидации УПЦ КП

Именно Варфоломей требовал ликвидации Киевского патриархата, отметил Филарет

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Раскольник Филарет потребовал от Константинопольского патриарха Варфоломея вернуть ему оригинал постановления собора о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Такое заявление Филарет сделал в понедельник на пресс-конференции в Киеве.

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"Когда мы увидели, что стали зависимыми, то отозвали свои подписи под решением о ликвидации Киевского патриархата. Мы требуем от Вселенского патриарха Варфоломея, чтобы он вернул нам оригинал этого собора", - сказал Филарет. Он уточнил, что просит вернуть оригинал решения именно о ликвидации Киевского патриархата, а не решение собора, которым была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ). Филарет также добавил, что именно Константинопольский патриарх требовал ликвидации Киевского патриархата, а сам он вынужден был пойти на это решение, которое назвал незаконным.

Филарет, возглавлявший раскольнический Киевский патриархат, принимал активное участие в подготовке объединительного собора и создании новой церковной структуры и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее. Однако, не получив в ПЦУ той роли, на которую рассчитывал, Филарет стал критиковать и томос, полученный ПЦУ от Константинопольского патриарха, и деятельность новой церкви. После создания ПЦУ Киевский патриархат должен был быть распущен, но Филарет созвал 20 июня 2019 года поместный собор УПЦ КП, на котором было объявлено о восстановлении этой церковной структуры. В декабре 2019 года Филарет заявил, что томос ненастоящий и ставит украинскую церковь в зависимость от Константинополя.

Теги
УкраинаСоздание Автокефальной поместной православной церкви на УкраинеФиларет Денисенко (украинский религиозный деятель)
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