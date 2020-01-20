Филарет потребовал от Вселенского патриарха вернуть оригинал решения о ликвидации УПЦ КП

"Когда мы увидели, что стали зависимыми, то отозвали свои подписи под решением о ликвидации Киевского патриархата. Мы требуем от Вселенского патриарха Варфоломея, чтобы он вернул нам оригинал этого собора", - сказал Филарет. Он уточнил, что просит вернуть оригинал решения именно о ликвидации Киевского патриархата, а не решение собора, которым была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ). Филарет также добавил, что именно Константинопольский патриарх требовал ликвидации Киевского патриархата, а сам он вынужден был пойти на это решение, которое назвал незаконным.

Филарет, возглавлявший раскольнический Киевский патриархат, принимал активное участие в подготовке объединительного собора и создании новой церковной структуры и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее. Однако, не получив в ПЦУ той роли, на которую рассчитывал, Филарет стал критиковать и томос, полученный ПЦУ от Константинопольского патриарха, и деятельность новой церкви. После создания ПЦУ Киевский патриархат должен был быть распущен, но Филарет созвал 20 июня 2019 года поместный собор УПЦ КП, на котором было объявлено о восстановлении этой церковной структуры. В декабре 2019 года Филарет заявил, что томос ненастоящий и ставит украинскую церковь в зависимость от Константинополя.