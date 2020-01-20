Наталья Бочкарева признала в суде вину в хранении кокаина

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Актриса театра и кино Наталья Бочкарева, задержанная осенью 2019 года с кокаином, в суде полностью признала вину и раскаялась, попросив прекратить уголовное преследование в отношении нее и назначить ей судебный штраф. Об этом она заявила в Преображенском суде Москвы, который в понедельник рассматривает вопрос о назначении наказания актрисе.

"Признаю вину полностью и сожалею, что сама не обратилась в полицию. Ходатайство [о прекращении уголовного преследования и назначении судебного штрафа] поддерживаю. Вину признаю", - сказала Бочкарева.

Органы дознания и прокурор также просят назначить ей штраф. Как сообщил в суде представитель органов дознания, она "вину свою загладила путем неоднократных переводов в благотворительный фонд Евгения Воскресенского, который занимается помощью детям". Прокурор поддержал позицию следователя.

Ранее следствие попросило суд прекратить уголовное преследование и оштрафовать актрису. Как пояснили в пресс-службе суда, либо суд согласится с постановлением органов дознания о прекращении уголовного дела и назначит Бочкаревой штраф, либо откажет и вернет материалы следствию для составления обвинительного заключения. Если суд примет решение о назначении Бочкаревой штрафа, она будет освобождена от уголовной ответственности.

28 сентября 2019 года сотрудники ГИБДД в рамках полицейского мероприятия на Стромынке остановили для проверки автомобиль Cadillac под управлением 39-летней Бочкаревой, которая при общении с инспекторами ДПС заметно нервничала. При проверке документов у актрисы сотрудники ГИБДД почувствовали от нее запах алкоголя, в связи с чем в присутствии понятых ей было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого она отказалась.

В ходе досмотра у актрисы был обнаружен пакет с 0,69 грамма кокаина. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"), которая предусматривает наказание от 40 тысяч рублей штрафа до трех лет лишения свободы. Бочкарева находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее она отрицала факт обнаружения у нее наркотика и называла все происходящее шуткой. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования Бочкарева была лишена на 1 год и 8 месяцев водительских прав и оштрафована на 30 тысяч рублей. Решение суда она обжаловать не стала.