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В Великом Новгороде прошли торжественные мероприятия к 76-летию освобождения от фашистов

Для жителей города организовали концерты с песнями военных лет и театральные постановки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 января. /ТАСС/. Торжественное мероприятие, ставшее основным событием празднования 76-й годовщины освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков и собравшее десятки новгородцев и гостей города, прошло в понедельник у стелы "Город воинской славы" в центре Великого Новгорода. Для ветеранов также организовали концерты с песнями военных лет и театральные постановки.

"Разрешите мне от имени ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла Великого Новгорода поздравить вас с великим праздником освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. И пожелать всему населению Новгородской области успехов в труде и здоровья", - сказал, открывая торжественное мероприятие у стелы "Город воинской славы", ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Великого Новгорода Александр Попов.

В 2008 году по указу президента России Великому Новгороду присвоили почетное звание "Город воинской славы". Согласно архивным документам, до войны в городе было более 2,3 тыс. жилых домов, после оккупаций уцелело всего 40, также были уничтожены практически все промышленные предприятия. "Дорогие друзья, 76 лет прошло с очень важной даты, даты с которой начинается новый этап истории Великого Новгорода, даты, после которой Великий Новгород почти в 10 раз вырос, обзавелся промышленными предприятиями крупными стал важным и современным городом. Нет такой благодарности, которая могла бы быть достойна тех, кто его защищал, тех, кто его восстанавливал и строил мирную жизнь в послевоенные годы", - сказал в ходе торжественного мероприятия губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

После захвата Новгорода Красная армия предпринимала несколько попыток по освобождению города, в ночь на 29 января 1942 года группой красноармейцев была предпринята вылазка на левый берег реки Волхов, чтобы выявить и уничтожить огневые точки противника, бойцы попали под перекрестный огонь замаскированных дзотов противников. Оказавшись в критической ситуации, чтобы спасти остальных товарищей, Леонтий Черемнов закрыл амбразуру вражеского дзота, Иван Герасименко и Александр Красилов сделали тоже самое - закрыли своими телами второй пулемет. В торжественном мероприятии у стелы "Город воинской славы" приняла участие делегация из Новокузнецка, откуда были призваны на фронт бойцы, удостоенные за подвиг звания Героев Советского Союза.

"Простые парни из рабочего города, с Кузнецкого комбината призвались на войну и совершили свой бессмертный подвиг здесь. Сегодня мы вместе с родственниками наших героев посетили это место и увозим отсюда горсть новгородской земли. Вместе с этим мы привезли сюда землю с Бульвара Героев города Новокузнецка, где также высечены имена наших героев", - сказал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Новгородской области, мероприятия, посвященные освобождению города от немецко-фашистских захватчиков, в этом году проходят с 17 по 20 января. В музее художественной культуры Новгородской земли прошла экскурсия, посвященная новгородскому фарфоровому производству в военный и послевоенный период. Особое внимание уделили заводу "Пролетарий", который во время ВОВ поменял профиль работы и начал выпускать технический фарфор - изделия, необходимые для фронта. Кроме того, в областном академическом театре Драмы для ветеранов звучали песни военных лет и отрывки из спектаклей, посвященных Великой Отечественной войне.

Оккупация Новгорода

Новгород был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками с 19 августа 1941 по 20 января 1944 года. Потери Волховского и Северо-Западного фронтов в ходе обороны и освобождения города превысили 750 тыс. человек. В период Великой Отечественной войны город был почти полностью разрушен, некоторые уникальные достопримечательности города безвозвратно утрачены.

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РоссияНовгородская область
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