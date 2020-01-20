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Случаи заболевания новым типом пневмонии

В Сингапуре усилен контроль за всеми прибывающими из Китая рейсами

Пациенты с подозрением на пневмонию, которые за последние 14 суток побывали в Ухане, будут госпитализированы и помещены в карантин до установления диагноза

СИНГАПУР, 20 января. /ТАСС/. Власти Сингапура с понедельника усилили санитарный контроль за всеми прибывающими в местный аэропорт Чанги рейсами из Китая. Раньше подобный режим действовал только в отношении рейсов из города Ухань, где продолжает расти число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

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Как сообщается в распространенном сообщении Минздрава Сингапура, пациенты с подозрением на пневмонию, которые за последние 14 суток побывали в Ухане, будут госпитализированы и помещены в карантин до установления диагноза.

В ведомстве также указали, что в понедельник в стационар был направлен 44-летний гражданин Сингапура, который обратился с похожими симптомами. Таким образом, общее число пациентов, госпитализированных с подозрением на пневмонию нового типа, достигло семи человек. Однако у шестерых диагноз уже не подтвердился.

Старший государственный министр здравоохранения республики Лам Пин Мин в понедельник заявил, что "правительство Сингапура озабочено ростом числа заболевших в Ухане, а также появлением новых случаев в других районах и городах КНР".

Теги
СингапурКитайСлучаи заболевания новым типом пневмонии
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