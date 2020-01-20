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Число семей в КЧР, получивших выплаты на первенца в 2019 году, возросло в два раза

Выплаты получили более 2 тыс. семей

ЧЕРКЕССК, 20 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) выплатили более 2 тыс. семей субсидии за рождение первого ребенка, что в два раза выше показателей позапрошлого года, сообщили в Министерстве труда и социального развития региона.

На выплаты имеют право семьи, в которых ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года, а доход семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе. Выплата предоставляется на ребенка в возрасте до полутора лет. Первично ее назначают сроком на один год, по истечении этого срока подается новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет.

"Выделено более 1 млрд рублей на реализацию мероприятий поддержки материнства и детства. 2020 человек получили ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что размер выплаты составляет 9608 рублей, в 2018 году более 900 семей получили субсидии за рождение первенца. В министерстве добавили, что единовременную выплату в 20 тыс. рублей за рождение второго ребенка в регионе получили более 1 тыс. семей. Около 600 семей с четырьмя и более детьми получили субсидию в размере 105,5 тыс. рублей.

В 2018 году в КЧР региональный материнский капитал получили 847 многодетных семей республики, имевшие на него право. На соответствующие выплаты было направлено около 90 млн рублей. Сейчас в республике, помимо выплат на первенца, выплачивается региональный материнский капитал в размере 105 тыс. рублей за четвертого или последующего ребенка в семье, а также предоставляется бесплатный земельный участок семьям с тремя детьми.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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