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Мосгорсуд признал законным включение ФБК в реестр иностранных агентов

Минюст на основании федерального закона "О некоммерческих организациях" включил ФБК в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным отказ исключить организацию "Фонд борьбы с коррупцией", созданную блогером Алексеем Навальным, из реестра иностранных агентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционным определением Московского городского суда оставлено без изменения решение Замоскворецкого районного суда от 1 ноября 2019 года, которым отказано в удовлетворении административных исковых требований НКО "Фонд борьбы с коррупцией" о признании незаконным распоряжения Минюста РФ, которым ФБК включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов",- сказали в Мосгорсуде.

Минюст на основании федерального закона "О некоммерческих организациях" включил ФБК в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иноагента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью. В частности, был установлен факт иностранного финансирования - 140 тыс. в рублевом эквиваленте только в 2019 году. Как следует из информации, размещенной на сайте Минюста, среди иностранных источников поступления денежных средств значатся компания Star-Doors.сom LLC из США и подданный Испании.

Директор ФБК Иван Жданов ранее заявил, что фонд финансируется исключительно гражданами РФ, никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал. Представители ФБК обжаловали решение Минюста включить организацию в перечень иноагентов, однако суд встал на сторону ответчика.

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