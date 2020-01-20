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Власти Брянской области обеспечат медсредствами пенсионерку, чья дочь обратилась к Путину

В региональном правительстве добавили, что пенсионерка также получит выплаты в связи с инвалидностью

ТАСС, 20 января. Медико-социальная экспертиза провела выездное обследование 94-летней жительницы Брянской области, дочь которой обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь ее матери в получении социальной поддержки. Она будет обеспечена техническими средствами реабилитации, а также в установленный законом срок получит выплаты в связи с инвалидностью, сообщили ТАСС в правительстве региона.

В субботу, 18 января, после возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 77-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда Надежда Панченко попросила главу государства оказать поддержку ее матери, которая, по ее словам, не получает положенных ей льгот и лекарств.

"В настоящее время организован выездной прием на дому Софьи Степановны Масловой всеми службами Климовского района, взяты необходимые заявления для предоставления положенных мер социальной поддержки в связи получением инвалидности. Все полагающие выплаты будут предоставлены в установленные законодательством сроки. <...> С получением группы инвалидности Маслова приобрела право на льготное лекарственное обеспечение по рецептам врачей в соответствии с имеющимися заболеваниями, а также на обеспечение техническими средствами реабилитации", - сказал собеседник агентства. Пенсионерке, по данным правительства региона, установлена первая группа инвалидности.

Как ранее сообщала Панченко, ее мать - ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда, всю жизнь трудилась в колхозе, когда началась война, ей было 16 лет, она была в оккупации, работала в тылу. По словам дочери, у пенсионерки нет ни доплат к пенсии, ни льготных лекарств.

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