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Прорыв трубы в отеле в Перми

Семьи погибших в мини-отеле в Перми получат материальную помощь в размере 500 тыс. рублей

Пострадавшие получат от 200 до 300 тыс. рублей

ТАСС, 20 января. Материальная помощь в размере 500 тыс. рублей будет оказана семьям погибших в мини-отеле "Карамель" в Перми из-за прорыва трубопровода с горячей водой. Пострадавшие получат от 200 до 300 тыс. рублей, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте губернатора и правительства края.

"По информации краевого министерства социального развития, семьи погибших получат материальную помощь в размере 500 тыс. рублей. Пострадавшие - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

По поручению губернатора Максима Решетникова средства будут направлены из резервного фонда правительства Пермского края. Социальные службы работают с близкими и родственниками пострадавших.

Теги
РоссияПермский крайПрорыв трубы в отеле в Перми
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