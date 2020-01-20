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Районные ресурсные центры добровольцев откроются в Кабардино-Балкарии в 2020 году

На данный момент в республике насчитывается около 9 тыс. волонтеров

НАЛЬЧИК, 20 января. /ТАСС/. Филиалы регионального ресурсного центра развития волонтерства (добровольчества) откроют в пяти районах Кабардино-Балкарии (КБР) в 2020 году, сообщила ТАСС в понедельник директор ресурсного центра по поддержке и развитию добровольчества в регионе Татьяна Алексейчик.

"В рамках проекта "Социальная активность" у нас в республике в 2020 году будут открыты еще пять районных филиалов регионального ресурсного центра, в 2019 году такие филиалы были открыты в шести районах и уже активно работают. Волонтеров с каждым днем у нас становится все больше и больше, на данный момент в республике насчитывается около 9 тыс. человек. Буквально в декабре 2019 года подписали соглашение с МЧС и в дальнейшем будем с ними взаимодействовать", - рассказала Алексейчик.

По ее словам, в республике функционируют профильные направления добровольчества: экологическое волонтерство, "серебряные" волонтеры, социальное направление, волонтеры-медики, волонтеры Победы. "Основная масса - это студенчество, и сейчас активно вливаются школьники, мы ведем с ними профориентационную работу, хотим выводить их на республику", - добавила собеседница агентства.

Филиалы представляют собой технически оснащенные коворкинг-центры, которые должны развивать добровольчество в своих муниципалитетах по образцу регионального ресурсного центра. В районные ресурсные центры завезут экипировку волонтеров и оснастят их технически: закупят моноблоки, проекторы, полотна, многофункциональные устройства (принтер, сканер, копир), Х-баннеры и другое оборудование.

Региональный ресурсный центр по поддержке и развитию добровольчества был создан в КБР четыре года назад на базе Кабардино-Балкарского госуниверситета. Он является оператором национального проекта "Социальная активность". В 2019 году КБР стала победителем конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование".

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будут обеспечены глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. К 2024 году планируется вовлечь в волонтерское движение не менее 20% россиян.

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РоссияСКФОКабардино-Балкария
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