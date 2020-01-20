Новый центр психологической помощи родителям открылся в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 20 января. /ТАСС/. Новый центр психологической и педагогической помощи для родителей открылся в Карачаево-Черкесии (КЧР) в рамках нацпроекта "Образование". Он стал третьим по счету, сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"В Карачаево-Черкесии создан третий по счету консультационный центр для оказания психологических, консультационных услуг родителям детей дошкольного и школьного возраста. Центр уже работает, и все желающие могут обратиться за консультативной помощью", - рассказали в пресс-службе.

Новый центр создан согласно нацпроекту "Образование". Бесплатные консультации при возникновении конфликтных или сложных ситуаций для родителей с детьми от 0 до 18 лет будут проводить юристы, логопеды, дефектологи, психологи, методисты, педагоги.

Попасть в консультационный центр можно записавшись по телефону. Сотрудники будут проводить выездные консультации. Предоставление услуг строго конфиденциально. Для того, чтобы проследить результаты консультаций, в центре создается индивидуальная карта семьи.

Ранее в республике было открыто два консультационных центра, которые оказывают более 40 тыс. психологических, консультационных услуг ежегодно.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будут обеспечены глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.